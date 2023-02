Star Wars Jedi Survivor non arriva su PS4 e Xbox One: EA spiega perché

Atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor non troverà spazio sui lidi di PlayStation 4 e Xbox One, con un esordio esclusivamente next gen.

A spiegare le ragioni di tale scelta, è Stig Asmussen, game director responsabile della produzione EA. Con un'intervista pubblicata su PLAY Magazine, l'autore ha spiegato come le nuove console consentano di "creare mappe più estese, con più dettagli, una maggiore densità, una più ampia varietà di nemici ed NPC, e una grafica complessivamente più realistica".



"Il nostro obiettivo era quello di far evolvere e migliorare l'esperienza di Star Wars Jedi: Fallen Order. - ha proseguito Stig Asmussen - La next gen ci ha permesso di fare esattamente questo, e credo che il tutto si tradurrà in una esperienza nuova nell'universo di Star Wars". Di recente, Respawn Entertainment ha offerto un primo assaggio delle caratteristiche della seconda avventura di Cal Kestis. Con la pubblicazione di un video gameplay di Star Wars Jedi: Survivor, il personaggio interpretato da Cameron Monaghan è tornato in azione nell'immaginario di Guerre Stellari.

Ricordiamo che in seguito al recente posticipo di Star Wars Jedi: Survivor, l'Action Adventure non raggiungerà il mercato in data 17 marzo, bensì il successivo 28 aprile 2023.