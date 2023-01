Anche Star Wars Jedi Survivor non ce la fa: rinviato il sequel di Fallen Order

Anche nel 2023 iniziano ad arrivare i primi rinvii e uno dei titoli più attesi della prima metà dell'anno non farà il suo debutto nel giorno fissato. Stiamo parlando di Star Wars Jedi Survivor, il sequel di Fallen Order inizialmente previsto per la prima metà di marzo.

Con un lungo messaggio indirizzato ai fan, il team di sviluppo ha confermato che il titolo in questione non arriverà sugli scaffali il prossimo 17 marzo 2023 e subirà un ritardo di circa un mese. Fortunatamente, quindi, l'attesa sarà più lunga ma non di molto: l'uscita di Star Wars Jedi Survivor è ora fissata al 28 aprile 2023 su PC e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel messaggio pubblicato da Electronic Arts e Respawn Entertainment viene specificato che i lavori sul gioco sono ormai conclusi e che il tempo aggiuntivo sarà necessario a rifinire l'esperienza per limarne i piccoli difetti, correggere i bug e migliorare le prestazioni sulle varie piattaforme.

In attesa di poter vedere nuovamente il titolo in movimento, vi ricordiamo che l'attore che ha prestato il volto a Cal Kestis ha confermato che l'Oscurità avrà un ruolo primario nelle vicende narrate in Star Wars Jedi Survivor.

Avete già dato un'occhiata ai contenuti delle edizioni speciali di Star Wars Jedi Survivor?