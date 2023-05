Star Wars Jedi Survivor non batte Hogwarts Legacy: secondo miglior lancio 2023 in UK

In attesa di dati completi, Chris Dring di GamesIndustry ci aggiorna sulle performance di Star Wars Jedi Survivor nel Regno Unito: ad oggi parliamo del secondo miglior lancio dell'anno in Gran Bretagna, preceduto solamente da Hogwarts Legacy di WB Games.

Star Wars Jedi Survivor dovrebbe aver debuttato al primo posto della classifica UK (usiamo il condizionale perché Dring non lo specifica, in realtà), sappiamo però che si tratta, come detto, del secondo miglior lancio del 2023 nel paese, con vendite superiori a quelle di Resident Evil 4 Remake e Dead Space Remake, ma inferiori rispetto a quelle di Hogwarts Legacy.

In ogni caso il gioco sembra aver riscosso un buon successo, le vendite fisiche sono inferiori del 35% rispetto a quelle di Star Wars Jedi Fallen Order nel 2019, ma da allora il mercato digitale è cresciuto enormemente. Jedi Survivor è di fatto l'ottavo miglior lancio di sempre per un gioco di Star Wars sul mercato britannico, limitatamente all vendite fisiche.

Dring si dice poi sorpreso per l'ottima tenuta di Dead Island 2, nella seconda settimana le vendite fisiche sono calate del 45%, un buon risultato per un gioco AAA per console, le cui vendite tipicamente nella seconda settimana "droppano" di cifre ben superiori al 50%.