Che fine ha fatto Star Wars Jedi Survivor? Novità a breve secondo Jeff Grubb

Da quando Star Wars Jedi Survivor è stato annunciato ufficialmente lo scorso maggio, si sono perse un po' le tracce del nuovo Action/Adventure a tema Star Wars prodotto da Electronic Arts e sviluppato da Respawn Entertainment.

Gli autori non hanno infatti fornito aggiornamenti concreti sull'andamento dei lavori attorno al gioco, atteso nel corso del 2023. A fornire qualche nuovo indizio è però il noto giornalista ed insider Jeff Grubb, che già in precedenza aveva diffuso indiscrezioni sull'uscita di Star Wars Jedi Survivor accennando ad un possibile marzo 2023 come periodo di debutto per il seguito di Fallen Order. Secondo Grubb non bisogna preoccuparsi per il silenzio di EA attorno a Star Wars Jedi Survivor, in quanto nei piani del colosso americano ci sarebbero nuovi aggiornamenti previsti per dicembre 2022.

"E' ancora in corsa per l'uscita a marzo 2023, come ho già detto finora, dato che EA ha ribadito agli investitori nei suoi resoconti finanziari che il gioco sta venendo su bene. Ma siamo ad ottobre, mancano cinque mesi, perché non sentiamo parlare del gioco? In verità hanno dei piani", assicura Grubb, che prosegue: "Inizieranno a parlarne a dicembre e poi andranno dritti verso l'uscita. Non c'è alcun problema con il gioco in questo momento. Poi chissà, magari qualcosa poi cambia, ma per adesso tutto fila liscio. Semplicemente hanno pianificato sin da subito una campagna promozionale piuttosto breve, e credono che ciò non avrà alcun effetto negativo".

Insomma, stando al famoso insider, Jedi Survivor gode di ottima salute ed entro fine anno ne sentiremo parlare di nuovo. Magari ai Game Awards 2022?