Star Wars Jedi Survivor, le novità su Coruscant e i pianeti esplorabili

Dopo l'atteso reveal dell'ultimo gameplay trailer di Star Wars Jedi Survivor, spuntano nuovi e interessanti dettagli sul titolo targato Respawn Entertainment ed Electronic Arts.

Durante lo Star Wars Celebration di alcuni giorni fa, gli sviluppatori hanno potuto fare il punto sull'esplorazione e i pianeti inclusi nel gioco. In particolare, il director Stig Asmussen ha confermato, dopo una serie incessanti di rumor, che Coruscant sarà una delle mete esplorabili all'interno di questa nuova produzione, anche se a quanto pare la sede della Vecchia Repubblica potrebbe non includere una struttura a mondo aperto.

Sulla questione è infatti tornato il responsabile delle comunicazioni di EA per Star Wars, Andy McNamara, che ha voluto fare su Twitter alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni del suo collega:

"Per essere chiari, Stig non ha mai sostenuto che Coruscant fosse un 'mondo aperto liberamente esplorabile' [come dichiarato da un account Twitter]. Ha solo confermato il pianeta sarà incluso tra le destinazioni del gioco", rivela McNamara. "Survivor ha pianeti incredibili da esplorare e le nostre più grandi ambientazioni fino ad oggi, ma volevamo essere chiari su ciò che è stato detto".

In attesa del lancio ufficiale del gioco, previsto per il prossimo 28 aprile, vi lasciamo ai requisiti minimi e consigliati di Star Wars Jedi Survivor.