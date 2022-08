Star Wars Jedi Survivor: nuove indiscrezioni sulla data d'uscita da Jeff Grubb

A pochi giorni dagli eventi della Gamescom 2022, Jeff Grubb è tornato alla riscossa con un nuovo ed importante rumor riguardante Star Wars Jedi Survivor, secondo capitolo della serie Respawn Entertainment con protagonista Cal Kestis.

Stando agli ultimi tweet pubblicati dall'ex giornalista videoludico, Star Wars Jedi Survivor arriverà il prossimo marzo 2023. Jeff Grubb ha infatti dichiarato che il nuovo progetto single player dei creatori di Titanfall ed Apex Legends raggiungerà gli scaffali in concomitanza con il romanzo che ci racconterà degli avvenimenti che intercorrono tra il primo e il secondo capitolo della serie. Il libro, annunciato proprio oggi sul portale ufficiale di Guerre Stellari, prenderà il nome di Star Wars Jedi: Battle Scars e arriverà il 7 marzo 2023. Non è da escludere quindi che il nuovo Jedi Survivor sia in arrivo lo stesso giorno del romanzo scritto da Sam Maggs.

Per chi se lo fosse perso, non è la prima volta che si cita questa finestra d'uscita per il titolo Respawn Entertainment, dal momento che anche il database PlayStation ha fatto trapelare il mese di lancio di Star Wars Jedi Survivor proprio qualche settimana fa.

