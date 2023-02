Star Wars Jedi Survivor, open world ma non solo: ancora dettagli sul gameplay

Emergono sempre più informazioni sulla struttura ludica di Star Wars Jedi Survivor, grazie agli ampi coverage che IGN.com ha dedicato all'atteso nuovo titolo di Respawn Entertainment. Dopo aver visto le novità del combat system di Star Wars Jedi Survivor, ora si prende in esame il suo mondo di gioco.

Il seguito di Star Wars Jedi Fallen Order offrirà scenari open world liberamente esplorabili, oltre a mappe molto più ampie rispetto al suo predecessore. L'avventura tuttavia non sarà incentrata unicamente su un vasto mondo aperto, ma lo alternerà con varie aree dal design più lineare nelle quali si svolgeranno diverse missioni ed attività sia principali che secondarie. Queste zone lineari sono tutte connesse all'open world, e non mancheranno inoltre diversi punti per il Fast Travel che renderanno più facile e veloce esplorazione e spostamenti.

Sarà inoltre possibile segnare sulla mappa le aree ancora non visitate, così da tornarci in un secondo momento nel corso della partita non appena ottenute nuove abilità necessarie per raggiungere queste ambientazioni in precedenza inaccessibili. Il gioco prodotto da Electronic Arts sembra dunque avere tutte le carte in regola per perfezionare il precedente capitolo non solo con un combat system ancora più profondo e variegato, ma anche con una componente esplorativa molto più marcata rispetto al passato.

A tal proposito non perdetevi il filmato sulle Camere Jedi di Star Wars Jedi Survivor, caratterizzate dalla presenza di complessi e stimolanti rompicapi da risolvere.