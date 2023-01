Star Wars Jedi Survivor, parla Cameron Monaghan: l'Oscurità incombe su Cal

Dopo aver spiegato l'importanza della barba di Cal Kestis in Star Wars Jedi Survivor, l'attore Cameron Monaghan coglie l'opportunità offertagli da Game Informer per ripercorrere il viaggio del Padawan Jedi da lui interpretato e svela degli interessanti dettagli sulla storia della sua prossima avventura.

Ai microfoni di GI, Monaghan discute della crescita di Cal e delle tematiche più oscure trattate dal prossimo capitolo della saga action adventure firmata da Respawn Entertainment. L'attore prende così spunto dalle dichiarazioni condivise nelle scorse settimane dagli stessi ragazzi di Respawn sulle atmosfere cupe di Star Wars Jedi Survivor e spiega che "la Galassia che esplorerete sarà in una situazione estremamente 'oscura', la peggiore che possa esserci per un Jedi come Cal, quindi per lui sarà molto difficile sopravvivere senza modificare alcuni aspetti del suo atteggiamento e dello stesso carattere".

Per l'interprete di Cal, quindi, gli squilibri nella Forza che sperimenteremo nel sequel di Star Wars Jedi Fallen Order avranno dei riflessi molto profondi nella storia da vivere insieme all'ormai ex Padawan: "Quando devi affrontare alcune circostanze difficili e le cose intorno a te cambiano in maniera così repentina, cosa farai per affrontarle? La situazione che vivrà Cal metterà a dura prova lui e la sua famiglia, influenzerà l'interazione tra di loro e farà da sfondo alle relazioni che Cal stringerà con nuovi personaggi. Le sfide che Cal dovrà affrontare saranno molto impegnative, e non necessariamente le risposte che troverà per risolverle saranno quelle giuste".

Il lancio di Star Wars Jedi Survivor è previsto per il 17 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sul gameplay a tutta Forza di Star Wars Jedi Survivor.