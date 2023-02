Star Wars Jedi Survivor, parla EA: mappe più ampie e più ricche

Elemento già emerso dalle prime analisi del video gameplay di Star Wars Jedi: Survivor, il mondo di gioco di questo sequel si appresta a compiere un passo avanti rispetto a quanto proposto in Star Wars Jedi: Fallen Order.

In una recente intervista, il game director Stig Asmussen ha in particolare confermato che il titolo potrà contare su di ambientazioni molto più ampie. Le mappe di Star Wars Jedi: Survivor saranno dunque maggiormente estese rispetto a quanto visto nella prima avventura di Cal Kestis. Una trasformazione che tuttavia non coinvolgerà esclusivamente le dimensioni della Galassia Lontana Lontana.

Nel discutere di questo specifico aspetto della produzione, Stig Asmussen ha infatti precisato che l'ampliamento delle mappe si accompagnerà anche a una maggiore densità di gameplay. Le diverse ambientazioni di Star Wars Jedi: Survivor ospiteranno dunque un ampio numero di NPC e attività, oltre ovviamente a ostacoli e nemici.



Un approccio che Respawn ha potuto adottare grazie alla decisione di non pubblicare Star Wars Jedi: Survivor su PS4 e Xbox One. Liberi dai vincoli imposti dagli hardware più datati, gli sviluppatori EA hanno scelto di concentrarsi esclusivamente su PC e console di nuova generazione, con Cal Kestis pronto a tornare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.