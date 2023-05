Star Wars Jedi Survivor passa al Lato Oscuro: Cal Kestis diventa Darth Vader con una mod!

Mentre la Forza dell'ottimizzazione scorre potente con la Patch 5 di Star Wars Jedi Survivor, la scena dei modder si diletta in espansioni fan made che promettono di stravolgere l'esperienza di gioco offerta dall'avventura metroidvania di Respawn.

Dopo aver trasformato Spider-Man Remastered in prima persona su PC, lo sviluppatore amatoriale conosciuto come 'jedijosh920' ha esplorato la Galassia lontana lontana di Jedi Survivor per dare a Cal Kestis le sembianze di Darth Vader.

L'ex Padawan Jedi decide così abbracciare il Lato Oscuro della Forza e, nel farlo, adotta i poteri del 'cattivone per eccellenza' di Guerre Stellari. Una volta indossati i panni di Darth Vader, i giocatori possono scatenare il panico tra le fila nemiche infiammando l'atmosfera con la spada laser rossa e dando sfoggio delle proprie abilità, dal lancio degli oggetti (e della stessa spada laser) all'utilizzo di moveset specifici.

Come per tutte le altre mod di jedijosh920, però, anche in questo caso il download di questa espansione fan made è possibile solo ed esclusivamente per coloro che partecipano alla raccolta fondi avviata su Patreon dall'ideatore di questo progetto. In compenso, possiamo ammirare il video gameplay confezionato dallo stesso sviluppatore indipendente per testimoniare la bontà di questa mod.