Star Wars Jedi Survivor pesa troppo per un Blu-ray:le copie fisiche richiedono un download

A pochi giorni dal debutto ufficiale di Star Wars Jedi Survivor i negozi di mezzo mondo si stanno attrezzando per commercializzare l'avventura sci-fi di Respawn. Stando a diverse segnalazioni in rete, il disco presente nelle copie fisiche della prossima avventura di Cal Kestis non conterrà l'intero gioco.

Come si evince dalle foto condivise su Reddit da quello che, presumibilmente, è un dipendente di MightyApe, lo store neozelandese avrebbe già ricevuto le copie day one di Jedi Survivor. Osservando con attenzione le copie in questione, tanto sulla versione PlayStation 5 quanto in quella Xbox Series X|S sulla cover campeggia la frase "Download Required" che informa gli acquirenti della necessità, appunto, di effettuare il download obbligatorio di dati aggiuntivi prima di avviare il gioco.

Dalle specifiche PC aggiornate di Star Wars Jedi Survivor sappiamo già che la nuova odissea sci-fi di Cal Kestis avrà dimensioni mostruose e occuperà non meno di 150GB di spazio su hard disk, un volume di dati ben superiore ai 100 GB nominali che è possibile riversare su un singolo disco Blu-ray.

Gli acquirenti delle versioni retail di Jedi Survivor, di conseguenza, avranno bisogno di una connessione internet veloce per poter scaricare le decine di GB di dati necessarie per 'completare' il file d'installazione parzialmente riversato su Blu-ray: nel momento in cui scriviamo, non è chiaro quali siano le dimensioni effettive del download che i possessori della versione fisica del gioco dovranno completare prima di accedere al titolo su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 28 aprile.

In attesa di un chiarimento da parte di Electronic Arts e Respawn, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento sulle 5 cose da sapere di Star Wars Jedi Survivor.