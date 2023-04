Star Wars Jedi Survivor pesa un macigno su PC: requisiti minimi e consigliati aggiornati

Dopo aver dato uno sguardo approfondito al gameplay di Star Wars Jedi Survivor, apprendiamo nuove informazioni sulla versione PC del sequel di Fallen Order firmato da Respawn Entertainment. Allacciate le cinture, dal momento che il peso dell'action game potrebbe farvi sobbalzare dalla sedia.

Come leggiamo tramite la pagina ufficiale che Electronic Arts ha dedicato al gioco, Star Wars Jedi Survivor pesa ben 155GB nella sua edizione per PC. Si tratta di una cifra particolarmente impegnativa, che ascrive il gioco direttamente tra i giochi single player che pesano di più in assoluto. L'avventura spaziale di Respawn supera persino Red Dead Redemption 2 (150GB), Hitman 2 (149GB), Halo: The Master Chief Collection (137 GB) e altri ancora. Pesano di più Microsoft Flight Simulator (157GB) e alcuni titoli multiplayer online particolarmente esigenti come Call of Duty Warzone. Attualmente non sono note le dimensioni di download delle versioni console PlayStation e Xbox di Star Wars Jedi Survivor, ma probabilmente saranno simili a quelle annunciate per PC.

Electronic Arts ha inoltre aggiornato i requisiti, sia minimi che consigliati, della versione PC di Star Wars Jedi Survivor, che vi andiamo di seguito ad elencare.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 8 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU AMD: Ryzen 5 1400 o Intel Core i7-7700

GPU AMD: Radeon RX 580 o Nvidia GTX 1070

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

Spazio di archiviazione: 155 GB

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 16 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU* AMD: Ryzen 5 5600Xo Intel Core i5 11600 K

GPU** AMD: RX 6700 XT o Nvidia RTX2070

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

Spazio di archiviazione: SSD da 155 GB

In attesa del suo ormai imminente debutto fissato al 28 aprile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra intervista su Star Wars Jedi Survivor nel corso della quale abbiamo scoperto come questo sequel espanderà le ambizioni del già apprezzato Jedi Fallen Order.