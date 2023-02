Star Wars Jedi Survivor: il port PS5 di Fallen Order ha facilitato lo sviluppo

Sebbene negli scorsi giorni Star Wars Jedi Survivor sia stato rinviato e dunque non ce la farà per l'originale data del 17 marzo 2023, l'attesa nei confronti delle nuove avventure di Cal Kestis continua ad essere molto forte.

I fan hanno piena fiducia sull'opera di Electronic Arts e Respawn Entertainment, che proseguono con gli ultimi ritocchi in vista del lancio, ora atteso per il 28 aprile 2023 sempre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, nel corso di un'intervista con PLAY Magazine, il director di Star Wars Jedi Survivor, Stig Asmussen, rivela che il lavoro svolto da Respawn con il porting su PS5 di Star Wars Jedi Fallen Order sia stato prezioso per il team per prendere confidenza con il nuovo hardware e perfezionare in questo modo i lavori sul sequel.

"La versione PS5 di Jedi Fallen Order è stata per noi un ottimo banco di prova nel frattempo che discutevamo su come perfezionare jedi Survivor", afferma Asmussen rivelando poi alcune curiosità sulla versione next-gen del prequel: "Avevamo considerato l'idea di implementare il Ray Tracing in Fallen Order next-gen dato che lo stavamo studiando per Survivor, ma alla fine l'abbiamo scartata perché la creazione degli ambienti tra le due generazioni era piuttosto differente, tuttavia il processo ci ha permesso di capire meglio come approcciarci al Ray Tracing nella nostra versione modificata dell'Unreal Engine 4".

Il director si è poi concentrato sul prossimo gioco, sottolineando che i vantaggi dati dalle console di nuova generazione, come più memoria, tempi di caricamento migliorati e processori più veloci, ha permesso a Respawn di creare mappe più grandi e dettagliate oltre ad un maggior numero e varietà di NPC e nemici. L'obiettivo dello studio con Survivor, infine, è sempre stato di "evolvere" e "perfezionare" quanto fatto con Fallen Order, senza stravolgerlo.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor. Quanto attendete il nuovo gioco di Star Wars?