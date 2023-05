Star Wars Jedi Survivor: il potere della forza in un cosplay di Cal Kestis

La Forza scorre potente in Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di quel Fallen Order che nel 2019 aveva riportato i videogiocatori in una galassia lontana, lontana. Per dare il benvenuto a questa seconda avventura ambientata nell'universo narrativo di George Lucas, arriva un cosplay di Cal Kestis da Star Wars Jedi: Survivor.

Mentre cercate di sopravvivere a Star Wars Jedi: Survivor con i trucchi e segreti da noi suggeriti, tra una pausa di gioco e l'altra potete restare al fianco di Cal Kestis con una riuscitissima interpretazione dal cosplayer Canadian White Wolf.

La trama di Star Wars Jedi: Survivor è ambientata circa cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo di questa saga, ma riprende solamente in parte i fatti che avevano dato vita alla prima parte dell'avventura di Cal. L'ex padawan ora non è più solamente in fuga dai cacciatori di Darth Vader, ma combatte attivamente l'Impero per riportare la pace nella Galassia. Cal parte dunque in un nuovo viaggio che lo poterà a scoprire i segreti dell'antico Ordine Jedi.

In questa bellissima interpretazione condivisa sui social dall'artista, ritroviamo Cal Kestis con la spada laser azzurra tra le mani. Seduto sulle ginocchia, è comunque guardingo sul possibile arrivo di truppe imperiali.