Star Wars Jedi Survivor preordini Standard, Deluxe, Collector's Edition e bonus preorder

Star Wars Jedi Survivor esce a maggio 2023, atteso inizialmente per il mese di marzo, il gioco è stato rinviato di qualche settimana ma in primavera finalmente potremo mettere le mani sul sequel di Star Wars Jedi Fallen Order.

Star Wars Jedi Survivor verrà commercializzato in tre differenti edizioni: Standard, Deluxe e Collector's Edition. Quest'ultima verrà distribuita da Limited Run Games, la quale ha già dato il via ai preordini delle uniche 6.500 unità destinate ad essere prodotte (4.000 per PS5, 1.500 per Xbox Series X|S e 1.000 per PC).

Standard Edition

Gioco base

Bonus prenotazione: il pacchetto estetico Sopravvivenza Jedi ispirato a Obi-Wan Kenobi

Deluxe Edition

Può essere preordinata qui in versione PC (via Steam, Epic Games Store o EA App) al prezzo die in versione PlayStation 5 Xbox Series X al prezzo di

Gioco base

Bonus prenotazione: il pacchetto estetico Sopravvivenza Jedi ispirato a Obi-Wan Kenobi

In esclusiva con la Deluxe Edition: il pacchetto estetico Nuovo Eroe

In esclusiva con la Deluxe Edition: il pacchetto estetico Eroe Galattico

Collector's Edition

Può essere preordinata qui in versione PC (via Steam, Epic Games Store o EA App) al prezzo di in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di

Copia fisica della Deluxe Edition per PlayStation 5 o copia fisica della Deluxe Edition per Xbox Series X|S o copia digitale della Deluxe Edition per PC

Tutti i bonus della Deluxe Edition già elencati sopra

Replica dell'elsa della spada laser di Cal Kestis a grandezza reale (spada venduta separatamente)

Scatola magnetica Premium (sostiene l'elsa della spada)

Certificato di autenticità

SteelBook ufficiale

Può essere preordinata al prezzo di 299,99 dollari sul sito ufficiale di Limited Run Games in: versione PlayStation 5 (verranno prodotte 4.000 unità), versione Xbox Series X|S (1.500 unità) e versione PC (1.000 unità). Qualora doveste optare per una delle tre Collector's Edition, informatevi bene sulle spese e le modalità di spedizione, dal momento che i prodotti di Limited Run Games arrivano dagli Stati Uniti d'America.

Bonus pre-ordine

Prenotando una qualsiasi delle edizioni sopra elencate riceverete in regalo il pacchetto estetico "Sopravvivenza Jedi" ispirato al leggendario Jedi Obi-Wan Kenobi.