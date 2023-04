Star Wars Jedi Survivor e i problemi di lancio: Respawn chiede pazienza per le patch

Perfettamente consapevole della protesta che sta montando su Steam (ma non solo) per i problemi tecnici di Star Wars Jedi Survivor, Respawn condivide una nota per confermare di aver già avviato lo sviluppo delle patch correttive.

"Siamo consapevoli che Star Wars Jedi Survivor non sta funzionando secondo i nostri standard per una percentuale dei nostri giocatori PC, in particolare quelli con macchine di fascia alta o determinate configurazioni specifiche", esordisce la sussidiaria californiana di Electronic Arts nel messaggio appena pubblicato sui profili social ufficiali di EA Star Wars.

I ragazzi di Respawn citano ad esempio il problema segnalato dagli utenti Windows 10 che utilizzano chipset multi-thread progettati per Windows 11, come pure i fenomeni di stuttering e i cali di framerate lamentati da chi possiede una configurazione hardware 'sbilanciata', ovvero caratterizzata da GPU di fascia alta abbinata a un processore con prestazioni inferiori.

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi Survivor specificano quindi di essere al lavoro per risolvere rapidamente questi problemi ma, nel farlo, precisano che "non esiste un'unica soluzione per risolvere tutti i problemi di prestazioni su PC, il team sta lavorando su correttivi che riteniamo miglioreranno le performance su una vasta gamma di configurazioni hardware. Il nostro impegno è quello di risolvere i problemi il prima possibile, ma ogni patch ci impone di condurre dei test significativi perché vogliamo assicurarci di non introdurre nuovi problemi".

Per un ulteriore approfondimento sulle prestazioni di lancio della nuova avventura metroidvania di Respawn appena approdata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra analisi tecnica di Star Wars Jedi Survivor su PC e Steam Deck a cura di Alberto Lala.