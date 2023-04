Star Wars Jedi Survivor alla prova: una nuova Galassia metroidvania da esplorare

La nostra prova di 3 ore con Star Wars Jedi Survivor è stata davvero illuminante, soprattutto per quanto concerne il lavoro svolto da Respawn per espandere e arricchire l'esperienza metroidvania del già ottimo Fallen Order.

Nonostante la versione dimostrativa dataci in pasto dalla sussidiaria di EA ci abbia permesso di visitare un solo pianeta, è bastato davvero poco per apprezzare l'impegno profuso da Respawn nel rendere più profonda e stratificata l'esperienza di gioco degli emuli di Cal Kestis.

La progressione metroidvania delle attività da svolgere nell'esplorazione del pianeta Koboh sono la perfetta cartina tornasole del lavoro portato avanti da Respawn, tra sezioni lineari dall'approccio cinematografico e ambientazioni più aperte che spronano i giocatori a sperimentare con le abilità e le tecniche di combattimento più complesse.

L'ampiezza delle aree free roaming di Koboh ricorda le zone 'open map' di God of War Ragnarok e le sezioni più libere di The Last of Us Parte 2, pur senza raggiungere la complessità e la densità dei contenuti presenti nei kolossal di Santa Monica e Naughty Dog. Come ogni buon metroidvania che si rispetti, anche Star Wars Jedi Survivor stimolerà i giocatori a indugiare nel backtracking per scoprire bivi secondari e aree segrete con obiettivi inediti, incontri speciali, oggetti rari e scontri con i boss.

In base a quanto sperimentato nel corso di questa prova, la componente esplorativa del level design di Star Wars Jedi Survivor promette di fare la felicità di tutti gli appassionati di avventure metroidvania, con enigmi meno ripetitivi, ambientazioni che sfruttano la verticalità dei poteri e degli equipaggiamenti di Cal e una rosa più ampia di nemici da fronteggiare.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime immagini di Star Wars Jedi Survivor con una grafica dell'altro mondo.