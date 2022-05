Star Wars Jedi Survivor: quando è ambientato il sequel di Fallen Order?

Star Wars Jedi: Survivor è il sequel di Fallen Order, l'action/adventure di Respawn che nel 2019 riuscì ad avere un discreto successo, inaugurando le avventure di Cal Kestis e dell'equipaggio della Mantis. Il primo capitolo raccontava una storia 5 anni dopo La Vendetta dei Sith: quando è ambientato invece Jedi Survivor?

Come confermato da Respawn ed Electronic Arts Star Wars Jedi: Survivor inizierà 5 anni dopo Fallen Order (ecco la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order), ovvero 10 anni dall'ascesa dell'Impero Galattico. Si tratta dello stesso anno in cui si svolgono le vicende di Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ con protagonista il leggendario jedi interpretato da Ewan McGregor, anch'esso sopravvissuto alla Purga dell'Ordine 66.

Non sappiamo se si tratti solamente di una coincidenza temporale, o se invece ci sia sotto più di quello che immaginiamo; in ogni caso, pare che nel tempo tra il primo e il secondo gioco la preoccupazione principale dei nostri eroi sia stata quella di fuggire dall'Impero e dai suoi Inquisitori. Per Stig Asmussen, game director di Jedi Survivor, infatti, il titolo si concentrerà sul concetto di sopravvivenza, e su come questa necessità abbia portato Cal Kestis a stringere patti con personaggi non raccomandabili.

A proposito della nuova avventura ambientata nell'universo creato da George Lucas, ecco il teaser trailer ufficiale di Star Wars Jedi Survivor.