Star Wars Jedi Survivor: dal rampino al blaster, EA svela le novità di gameplay

Di ritorno da Los Angeles con il video gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order ai TGA 2022, i ragazzi di EA Montreal si affacciano sulle pagine del PlayStation Blog per svelare le novità di gameplay dell'attesa avventura sci-fi destinata ad approdare a marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A farci da Cicerone (o da Yoda, visto il contesto) tra le innovazioni ludiche e contenutistiche di Jedi Survivor è Spenser David: il Senior Writer di Electronic Arts si riallaccia agli eventi conclusivi di Jedi Fallen Order per tratteggiare i contorni narrativi dell'odissea spaziale da vivere nei panni dell'ormai ex Padawan Cal Kestis.

Stando a quanto spiegato da Davis, "Cal è fortunato ad avere al suo fianco il fidato droide BD-1 e una rosa di volti nuovi e familiari pronti ad aiutarlo nelle sue avventure. Con l'aggiunta del rampino e delle cavalcature, che offrono nuove modalità di avventura, ora più che mai Cal è in grado di affrontare il suo destino".

Alla già confermata presenza del blaster in Star Wars Jedi Survivor, quindi si affiancherà anche il rampino: quanto alle cavalcature, è logico ipotizzarne il ricorso per facilitare l'esplorazione di scenari ancora più ampi e strutturati rispetto a quelli che hanno fatto da sfondo alla prima avventura di Cal Kestis.

Sempre in tema di gameplay, l'esponente di EA riferisce che "anche il combattimento è stato rinnovato con nuovissime mosse avanzate che consentono ai giocatori di creare la propria identità di combattimento vestendo i panni di Cal. Dalle doppie spade laser per duelli adrenalinici alla posizione di guardia incrociata utile a Cal per affrontare nuovi nemici impegnativi, ogni giocatore può definire il proprio stile di gioco".

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 17 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sul gameplay e sulla storia del nuovo action adventure ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor.