Star Wars Jedi Survivor: recensione prima del day one, ecco data e orario

Star Wars Jedi Survivor, l'attesissimo sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, è in arrivo il 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: noi ci stiamo giocando e prestissimo saremo in grado di darvi il nostro parere definitivo sul nuovo gioco di EA e Respawn.

La recensione di Star Wars Jedi Survivor sarà online mercoledì 26 aprile alle 17:00, tra poco meno di 48 ore dunque potrete leggere la recensione completa con voto (e ovviamente, non mancherà la video recensione su YouTube) e scoprire se il nuovo gioco di Guerre Stellari è riuscito a convincerci oppure no.



Al momento non possiamo proprio dirvi di più ma a breve vi confermeremo anche una serie di appuntamenti speciali sul canale Twitch di Everyeye.it e dedicati a Jedi Survivor, a partire proprio dalle 17:00 del 26 aprile, ulteriori live sono previste per i giorni subito successivi.



Per non farvi trovare impreparati al lancio del nuovo videogioco di Guerre Stellari, ecco cinque cose da sapere su Star Wars Jedi Survivor, inoltre su Everyeye.it trovate uno speciale dedicato a tutti i videogiochi di Star Wars, sono quasi 100 i giochi usciti dagli anni '80 a oggi sulle principali console, un vero e proprio impero che comprende giochi d'azione, di ruolo, MMO, giochi di corse e tantissimi altri titoli per tutti i gusti.



Nel frattempo, potete effettuare il preload di Star Wars Jedi Survivor, le versioni digitali sono ora disponibili per il download anticipato, avrete dunque tutto il tempo di scaricare il gioco su PC e console prima del day one.