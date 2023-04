Star Wars Jedi Survivor pieno di recensioni negative su Steam: colpa dei problemi tecnici

Il lancio di Star Wars Jedi Survivor non sembra essere andato nel migliore dei modi, quantomeno per quanto riguarda la versione PC. L'opera targata EA e Respawn Entertainment è infatti afflitta da diversi problemi tecnici, legati in particolari alle performance, e l'utenza Steam ha fatto sentire la propria voce.

Sulla piattaforma di Valve, infatti, Star Wars Jedi Survivor ha attualmente solo il 31% di recensioni positive su oltre 1200 verdetti lasciati dagli utenti: significa dunque che ben due terzi dei giocatori sono rimasti insoddisfatti dal loro primo impatto con il gioco, con la maggior parte delle critiche che citano per l'appunto i grossi problemi di performance, da molti considerate "terribili". Gli inconvenienti emergono anche utilizzando una RTX 4090, tra chi segnala frequenti casi di stuttering e crash così gravi da dover riavviare il PC.

C'è anche chi segnalare vari inconvenienti grafici ed errori tali da costringere i giocatori a saltare i filmati. Non manca però chi afferma di non aver incontrato problematiche particolari, con il gioco che è andato avanti liscio per tre ore senza stuttering su una RTX 3070. Altri utenti sono invece rimasti così colpiti dalla qualità ludica e narrativa dell'opera da riuscire a chiudere un occhio sui problemi di performance.

In ogni caso Respawn ha già promesso l'arrivo di più update per Star Wars Jedi Survivor nel corso delle prossime settimane che andranno ad aggiungersi alla day one patch, dunque la situazione potrebbe aggiustarsi già a breve. Non perdetevi intanto il nostro speciale su Star Wars Jedi Survivor per PC, dove abbiamo analizzato a fondo questa specifica versione del gioco.