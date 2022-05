Star Wars Jedi Survivor, Respawn conferma: avrà una trama più oscura di Fallen Order

Dopo aver alzato ufficialmente il sipario sul sequel di Fallen Oder con l'annuncio di Star Wars Jedi Survivor, il Game Director Stig Asmussen condivide delle importanti anticipazioni sulla prossima avventura soulslike da vivere in compagnia di Cal Kestis.

In un'intervista concessa ai curatori del sito ufficiale di Star Wars, l'esponente di Respawn Entertainment ha sottolineato come "abbiamo dato questo nome al gioco perché sarà incentrato sulla sopravvivenza. Per Cal e i suoi amici sono previsti tempi bui e faranno tutto ciò che è in loro potere per sopravvivere. Ciò potrebbe significare anche che, magari, stringeranno alleanze con personaggi che, in altri tempi, avrebbero considerato 'sgradevoli'. Alcuni di questi temi sono ripresi nel trailer di annuncio, ma non voglio spoilerare nulla".

La prossima esperienza da vivere nei panni del giovane Cal Kestis si collocherà a cinque anni di distanza dai tumultuosi eventi finali di Star Wars Jedi Fallen Order e porterà l'ormai ex Padawan a sfuggire ai sicari imperiali per garantire un futuro ai Jedi e sconfiggere la nuova minaccia per la galassia.

La commercializzazione di Star Wars Jedi Survivor è prevista nel 2023 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate lo splendido set LEGO del droide BD-1 di Star Wars Jedi Survivor.