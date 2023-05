Star Wars Jedi Survivor: Respawn ha voluto evitare ulteriori rinvii

Star Wars Jedi Survivor è giunto sul mercato non privo di problemi tecnici, e molti utenti si sono chiesti come mai Respawn Entertainment non abbia chiesto più tempo per poter rifinire il prodotto e lanciarlo in uno stato più soddisfacente.

Ripescando un'intervista risalente a marzo, Insider Gaming ha fatto notare come sia stato lo stesso game director del gioco, Stig Asmussen, ad aver precisato che Respawn ha preferito non rimandare ulteriormente il gioco e di pubblicarlo entro fine aprile, nonostante la stessa Electronic Arts non avrebbe detto di no ad un eventuale rinvio.

Respawn ed Electronic Arts si sono ben guardati dal calpestare i piedi ad alcuni dei titoli più attesi per la prima metà di quest'anno, inclusi Redfall e, ovviamente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il 28 aprile è quindi stato designato come il giorno di lancio, ed è stata scartata la pur presente possibilità di prendersi altro tempo e debuttare in un secondo momento: "Avevamo un'opzione per estendere ancora un po' la data, ma no, abbiamo detto di no, possiamo farcela in sei settimane", è quanto ha dichiarato Asmussen a IGN.com.

Le lacune tecniche non hanno impedito a Star Wars Jedi Survivor di superare Fallen Order su Steam e diventare il secondo miglior lancio di un gioco di Guerre Stellari su Steam (superato solo da Star Wars The Skywalker Saga). Nel frattempo Respawn continua a lavorare per migliorare la situazione tecnica ed ha oggi pubblicato una nuova patch di Star Wars Jedi Survivor su PC e console.