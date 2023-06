Star Wars Jedi Survivor è ancora il più scaricato su PS Store: meglio di GTA 5 a maggio

Attraverso le pagine del PlayStation Blog veniamo a scoprire quali sono stati i giochi PlayStation 5 e PS4 più scaricati dal PlayStation Store durante maggio 2023, e sulla piattaforma di attuale generazione il numero uno è ancora lui: Star Wars Jedi Survivor.

Star Wars Jedi Survivor era stato il gioco PS5 più scaricato su PS Store ad aprile 2023 sia in Europa che in Nordamerica, un risultato notevole considerato che l'opera targata Electronic Arts e Respawn Entertainment venne pubblicata alla fine del mese, ed anche a maggio i risultati sono stati i medesimi. L'avventura con protagonista Cal Kestis è infatti prima in Europa e in USA/Canada, ed in entrambi i territori ha superato la concorrenza di Grand Theft Auto V, da sempre uno dei giochi più gettonati in termini di download. Di seguito ecco le Top 10 PS5 complete:

Top 10 Europa

Star Wars Jedi Survivor Grand Theft Auto V FIFA 23 Dead Island 2 Need For Speed Unbound NBA 2K23 Hogwarts Legacy Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla Resident Evil 3 Remake

Top 10 USA/Canada

Star Wars Jedi Survivor Grand Theft Auto V Dead Island 2 NBA 2K23 MLB The Show 23 Mortal Kombat 11 Hogwarts Legacy FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II Need For Speed Unbound

Per quanto riguarda invece PlayStation 4 a dominare in entrambi i territori è invece Hogwarts Legacy, la cui versione old-gen è stata pubblicata proprio nel corso di maggio. In entrambi i casi l'apprezzata produzione di Avalanche Software ha superato la concorrenza di Minecraft e FIFA 23, che occupano il resto del podio sia in Europa che in USA/Canada.

Spazio anche per PlayStation VR2 e per il primo PlayStation VR: sui due dispositivi, così come sugli stessi due territori presi in esame, Beat Saber conquista il gradino più alto del podio. Infine, tra i free to play è Fortnite ad essere il più scaricato in Nordamerica, mentre in Europa a dominare è Trackmania.