Non c'è pace con Star Wars Jedi Survivor: scoperto un altro bug che rompe il gioco

Ricordate quando vi abbiamo parlato del bug che intrappolava Cal nella Camera della Dualità bloccando la progressione e costringendo al riavvio dell'intera avventura? Bene, quello è stato fortunatamente risolto, ma nel frattempo è stato scoperto un altro problema capace di rompere Star Wars Jedi: Survivor.

Il bug in questione si verifica in una sezione piuttosto avanzata dell'avventura, in maniera specifica durante un combattimento con un boss. Se il protagonista muore nell'esatto momento in cui gli infligge il colpo di grazia, al successivo riavvio dello scontro il boss in questione diventa invulnerabile. Impossibilitato ad ucciderlo, il protagonista rimane bloccato nell'arena impedendo dunque al giocatore di proseguire la partita.

Siamo stati piuttosto vaghi nella descrizione del nemico e dell'ambientazione per evitare di fare spoiler, ma se siete interessati potete trovare altri dettagli sulla pagina del supporto di Electronic Arts. Il bug è stato segnalato per la prima volta sabato 29 aprile, dunque all'indomani del lancio del gioco, e ufficialmente riconosciuto da Respawn Entertainment martedì 2 maggio. La compagnia di sviluppo si è subito messa al lavoro per trovare una soluzione, ma purtroppo non lo ha ancora risolto. Nel frattempo, la segnalazione ha ricevuto ben 81 upvote, a dimostrazione della forte diffusione di un problema che ci auguriamo venga corretto con la prossima patch di Star Wars Jedi Survivor.

A proposito di guai, in questi giorni sono anche spariti i bonus preordine per coloro che hanno prenotato Star Wars Jedi Survivor prima del lancio.