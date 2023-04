Star Wars Jedi Survivor, scoperto un bug che rompe il gioco: ecco come evitarlo

Star Wars Jedi: Survivor è stato accolto con entusiasmo da parte della critica specializzata, tuttavia non è esente da problemi di natura tecnica. Anche se sono potenzialmente risolvibili con una manciata di patch, stanno attualmente inficiando l'esperienza dei giocatori che hanno scelto di premiare il lavoro di Respawn immediatamente al day-one.

Dei gravi problemi della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor ve ne abbiamo già parlato, in questa sede vogliamo invece portare alla vostra attenzione un grave bug in grado di "rompere" il gioco impedendo la progressione e costringendo i giocatori interessati a ricominciare l'intera avventura dall'inizio. Si verifica, sotto certe condizioni, dopo circa 2-3 ore di gioco, intrappolando Cal all'interno di un'ambientazione senza offrirgli alcuna via di fuga. Di seguito vi spieghiamo come evitare il bug, tuttavia ci teniamo avvisarvi che non abbiamo potuto fare a meno di fare qualche spoiler.

Ad offrire il workaround è stato un utente di Reddit. Nell'open post della sua discussione invita gli altri giocatori effettuare una meditazione dopo aver completato la camera della dualità, imboccato l'ascensore e aiutato il droide. Se non meditate in questo frangente e morite immediatamente dopo, Cal viene rimandato all'interno della camera senza alcuna via d'uscita, dal momento che anche il viaggio rapido risulta essere disabilitato. L'unica soluzione, come anticipato, sarebbe quella di riavviare l'intera partita daccapo, tuttavia meditando alla prima occasione dopo la camera vi assicurate un checkpoint dal quale ripartire in caso di morte.

Il giocatore in questione afferma di aver riscontrato il bug su PlayStation 5, tuttavia i commenti confermano che può verificarsi anche su Xbox Series X. Giocatore avvisato, mezzo salvato.