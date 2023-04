Star Wars Jedi Survivor: la Forza scorre nelle vostre mani con i vantaggi del DualSense

Dopo aver appreso più informazioni su tutti gli stili di combattimento di Cal Kestis in Star Wars Jedi Survivor, Respawn Entertainment svela maggiori dettagli sui vantaggi di cui potranno godere i possessori di PlayStation 5 e del controller DualSense.

Il game director del gioco, Stig Asmussen, ha dichiarato che il team di sviluppo sta indagando a fondo le potenzialità del DualSense per sfruttare nel migliore dei modi le funzionalità esclusive del pad PS5.

"Con PS5, stiamo davvero esplorando il feedback aptico e ciò che il controller offre, ed è stato molto divertente vedere come funziona con un po' di tira e molla. E [con il] controller [DualSense], ci si sente davvero bene e ne stiamo approfittando. Lo sentirete sui grilletti quando tirerete qualcosa o quando eseguirete delle spinte. Premendo in maniera decisa sui grilletti, questi vi daranno una risposta differente rispetto a quando avrete un tocco più leggero, e il gioco reagirà a questo. È la sfumatura all'interno delle vibrazioni sul controller che è davvero eccezionale. Il nostro team audio e il nostro team di combattimento sono davvero impegnati nel modo in cui le cose accadono nel mondo, gli effetti e tutto ciò che si traduce in ciò che si sente nelle proprie mani".

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Respawn, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Jedi Surviror.