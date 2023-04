Star Wars Jedi Survivor senza segreti! Dal combat system alla grafica... e nuovo gameplay

Gabriele Laurino è volato a Los Angeles per provare Star Wars Jedi Survivor, avendo avuto la possibilità di giocare per tre ore con il nuovo gioco di Guerre Stellari, Gabriele ha risposto a tutte le vostre domande in live su Twitch.

In apertura vi proponiamo la live integrale andata in onda il 3 aprile su Twitch, quasi due ore di diretta interamente dedicate a Star Wars Jedi Survivor, per togliervi tutti i vostri dubbi sulla grafica, sul gameplay, sul combat system, sui protagonisti, sulle ambientazioni e sulla trama, legata a doppio filo a quella del precedente Star Wars Jedi Fallen Order.

Ma non solo, perché in sottofondo alle domande (e relative risposte) troverete anche 23 minuti di gameplay di Star Wars Jedi Survivor, così da potervi fare una idea sulle qualità di questo progetto. Star Wars Jedi Survivor è più vasto di Fallen Order come ci ha confermato il Game Director Stig Asmussen in una intervista concessa ai nostri microfoni, dove vengono esplorati altri aspetti del gioco legati alla fase di sviluppo, alla scelta del cast e all'implementazione di alcune meccaniche di gameplay.

Star Wars Jedi Survivor esce il 28 aprile 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, il gioco non è previsto su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.