Star Wars Jedi Survivor, sei tu? EA lancerà il gioco di una 'Major IP' entro aprile

Nel resoconto finanziario di EA con i risultati postivi nel Q2 2022, i rappresentanti del colosso videoludico statunitense preannunciano l'arrivo nell'attuale anno fiscale di 'un grande videogioco appartenente a un'IP importante'.

In un preciso passaggio della documentazione prodotta da Electronic Arts per illustrare i propri risultati finanziari nell'ultimo trimestre, l'azienda americana stila un elenco dei videogiochi che vedranno la luce dei negozi da qui al mese di aprile 2023, ovvero al termine dell'attuale anno fiscale.

Ai già confermati arrivi di Dead Space Remake, EA Sports PGA Tour, Wild Hearts e Super Mega Baseball nel lasso di tempo indicato dai rispettivi team di sviluppo, EA affianca anche un misterioso videogioco appartenente a una "Major IP", anch'esso destinato ad approdare nel quarto trimestre dell'attuale anno fiscale del publisher a stelle e strisce (da inizio gennaio a fine marzo 2023).

Secondo il noto giornalista e insider Jeff Grubb, l'indicazione di EA sul "grande gioco di una IP principale" che arriverà sul mercato tra pochi mesi non può che riferirsi a Star Wars Jedi Survivor, l'attesissimo sequel del metroidvania sci-fi con protagonista Cal Kestis. È stato lo stesso Grubb, d'altronde, ad aver suggerito nei giorni scorsi l'arrivo imminente di novità su Star Wars Jedi Survivor: per il giornalista, Electronic Arts sarebbe intenzionata a svelare ufficialmente il titolo nel corso dei The Game Awards 2022 che si terranno a dicembre, con tanto di gameplay e conferma dell'uscita nei primi mesi del 2023.