Star Wars Jedi Survivor è il sequel di Jedi Fallen Order?

Fra i trailer presentati sul palco dei Game Awards 2022 non è mancata una parentesi dedicata a Star Wars Jedi Survivor, il nuovo titolo in sviluppo presso Respawn Entertainment e atteso per il 17 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il videogioco vedrà tornare Cal Kestis nel ruolo di protagonista, ma sarà un vero e proprio sequel di Jedi Fallen Order?

Assolutamente sì, Star Wars Jedi Survivor sarà in tutto e per tutto un seguito diretto di Jedi Fallen Order, ambientato esattamente cinque anni più tardi rispetto agli eventi del capitolo precedente. I giocatori torneranno quindi a vestire i panni dell’ex Padawan (ancora una volta affiancato dal piccolo droide BD-1) miracolosamente sopravvissuto all'Ordine 66, in una sua versione più cupa e matura tanto nel carattere quanto nell’aspetto. Dopo un lungo periodo passato a nascondersi e a combattere contro l’Impero, il personaggio interpretato dall’attore Cameron Monaghan tornerà quindi sui nostri schermi per ricostituire l’Ordine Jedi.

