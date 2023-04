Star Wars Jedi Survivor: Sony svela tutte le funzionalità del DualSense

Per celebrare l'approdo sugli scaffali di Star Wars Jedi Survivor, Sony PlayStation ha aggiornato il suo blog ufficiale con tutti i dettagli sul supporto al DualSense da parte del titolo Respawn Entertainment.

Come accade ormai per tutti i principali giochi in uscita anche su PlayStation 5, anche Star Wars Jedi Survivor sfrutta le peculiarità del controller di ultima generazione per creare un'esperienza di gioco più coinvolgente. A tal proposito, gli utenti potranno percepire la differenza di dimensioni e peso degli oggetti attirati con la Forza da Cal Kestis grazie ai grilletti meccanici, che avranno una resistenza più o meno accentuata in base all'elemento dello scenario o al nemico coinvolto nell'azione.

Non manca nemmeno il pieno supporto al feedback aptico, che entrerà in gioco sia quando il protagonista si diletterà ad affettare i nemici con la sua spada laser che quando utilizzerà i gadget. Un esempio fatto da Sony è l'interazione con le zipline, durante la quale percepiremo la resistenza in base alla velocità dello Jedi. Un piccolo extra è infine rappresentato dalla schermata di personalizzazione della spada laser, visto che il controller vibrerà in base alle azioni che eseguiremo presso un qualsiasi banco da lavoro.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sbloccare ed usare tutte le cavalcature di Star Wars Jedi Survivor?