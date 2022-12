Star Wars Jedi: Survivor, la spada laser di Cal Kestis in un cosplay al femminile

Visto il grande successo ottenuto nel 2019 con Star Wars Jedi Fallen Order, Electronic Arts e Respawn Entertainment si sono cimentate nella realizzazione di un progetto sequel, Star Wars Jedi: Survivor in uscita nella primavera del 2023. I giocatori potranno dunque tornare presto al fianco dello Jedi Cal Kestis.

Cinque anni dopo gli eventi del film Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, il Padawan Cal Kestis fu costretto a nascondere la sua Forza a causa dell'ascesa dell'Imperto Galattico. Tuttavia, lo Jedi fu scoperto da una Sonda Imperiale che inviò due Inquisitori sulle sue tracce.

L'avventura di Cal proseguirà con il nuovo capitolo della saga. Star Wars Jedi: Survivor prenderà luogo cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order e permetterà ai giocatori di controllare un Cal Kestis ormai cresciuto, con tanto di barba, e decisamente più esperto nell'uso della Forza.

A ogni modo, la cosplayer mads ha immaginato una versione totalmente inedita di Cal. Sul suo Instagram @zoogirlq ha infatti condiviso una brevissima clip in cui interpreta una versione femminile del personaggio. In questo cosplay di Cal da Star Wars Jedi: Survivor vediamo il cavaliere al femminile impugnare la propria spada laser azzurra e confidare nella propria Forza per combattere la minaccia dei Sith.