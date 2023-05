Star Wars Jedi Survivor: la speranza è viva nel cosplay di Cal e Merrin tutto al femminile

Con Star Wars Jedi Survivor gli appassionati hanno potuto fare ritorno nella galassia lontana, lontana di George Lucas al fianco di Cal Kestis. Il sequel di Fallen Order prosegue la battaglia del Cavaliere Jedi contro l'Impero, una nuova avventura in cui i giocatori riabbracciano anche la Sorella della Notte Merrin.

Le vendite di Star Wars Jedi Survivor hanno fatto balzare il titolo sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da EA Games in cima alle classifiche, superando anche i risultati del precedente Fallen Order. Con un nuovo update presto in arrivo per Star Wars Jedi Survivor, i giocatori vengono sorpresi dal lavoro di coppia delle cosplayer Zoogirl Mads e Armored Heart.

In questo cosplay di coppia tutto al femminile di Cal e Merrin da Star Wars Jedi Survivor i due protagonisti della saga si coprono le spalle a vicenda. Nei tre scatti condivisi dalle due artiste, con la spada laser jedi già attiva, Cal osserva con passione la Sorella della Notte preparandosi all'imminente scontro con le forze imperiali.

Sin dalle prime interazioni in Star Wars Jedi: Fallen Order era chiara l'attrazione tra il protagonista e Merrin. Dopo essersi ritrovati, Cal e Merrin sono riusciti finalmente a esprimere i loro sentimenti reciproci scambiandosi un primo bacio frettoloso sul pianeta Jedha.