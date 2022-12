Star Wars Jedi Survivor, tra stili di combattimento e il mercenario Bode: nuovi dettagli

Star Wars Jedi Survivor è tra i giochi più attesi del 2023, ma i fan non dovranno attendere per molto prima di poter vivere la nuova avventura di Cal Kestis: l'opera firmata Electronic Arts e Respawn Entertainment sarà infatti disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 17 marzo 2023.

Con l'uscita sempre più vicina, EA sta diffondendo sempre più dettagli in merito al seguito di Star Wars Jedi Fallen Order. Dopo aver scoperto che Star Wars Jedi Survivor avrà nemici inediti e poteri aggiuntivi, dalla testata Game Informer arrivano informazioni aggiuntive sul gameplay della nuova opera targata Respawn, in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento.

Nel nuovo Star Wars di EA, infatti, Cal potrà contare su cinque diversi stili di lotta basati sulle armi a sua disposizione, come la spada laser singola o doppia, oppure in combinazione con il blaster. Ciò non solo rende più variegati gli scontri, ma si rende necessario alternare gli stili a disposizione a seconda di quale tipo di nemico stiamo affrontando, così da rendere più semplice sconfiggerlo.

In aggiunta non mancano novità anche per la componente esplorativa dell'avventura, tra creature da cavalcare e varie zip-line da sfruttare con il rampino per muoversi più agilmente attraverso gli scenari. Ancora, il mercenario Bode Akuna non avrà soltanto un ruolo in chiave narrativa, ma potrà rivelarsi un valido alleato anche in battaglia, fornendo supporto a Cal nelle situazioni più ostiche.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor, aspettando di vedere nuovamente in azione l'opera prima dell'esordio sul mercato.