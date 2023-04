Star Wars Jedi Survivor stroncato da Digital Foundry: 'È il peggior porting PC dell'anno'

Dopo aver definito impietoso il porting PC di The Last of Us Parte 1, la redazione di Digital Foundry si spinge a esprimere dei giudizi ancor più negativi per la versione PC di Star Wars Jedi Survivor.

Nel testare la trasposizione per computer dell'ultima odissea spaziale di Cal Kestis, i giornalisti di DF non nascondono la loro cocente delusione per l'operato di Respawn Entertainment, al punto tale da arrivare a definire Jedi Survivor come "il peggior porting PC di un videogioco tripla A del 2023... fino ad ora".

L'analisi condotta da Digital Foundry evidenzia i gravi problemi della versione PC di Star Wars Jedi Survivor confermati dagli stessi sviluppatori di Respawn, come i fenomeni di stuttering e gli illogici cali di framerate lamentati da chi possiede una configurazione hardware 'sbilanciata', composta cioè da una GPU di fascia alta abbinata a un processore con prestazioni inferiori.

Il team di DF segnala inoltre la "terribile implementazione di FSR 2, il mancato supporto a DLSS e XeSS, la scarsa utilità e fruibilità dei menu delle impostazioni... praticamente, è andato storto tutto quello che dovrebbe essere fatto con un porting PC. La tragedia è che il gioco in sé ha davvero un bell'aspetto, ma la qualità del codice è inaccettabile".

Qualora ve la foste persa, qui potete leggere la nostra analisi della versione PC e Steam Deck di Star Wars Jedi Survivor, con tutte le riflessioni di Alberto Lala sui lati oscuri della versione di lancio dell'avventura sci-fi di EA e Respawn.