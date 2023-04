Star Wars Jedi Survivor: svelati tutti gli stili di combattimento di Cal Kestis

La giornata di oggi è stata dedicata a Star Wars Jedi Survivor, il nuovo progetto di Respawn Entertainment di cui sono emersi tantissimi dettagli. A tal proposito, sul portale ufficiale PlayStation sono stati svelati quali saranno i possibili stili di combattimento che il protagonista potrà utilizzare nel corso dell'avventura.

In Star Wars Jedi Survivor, Cal Kestis potrà variare fra cinque diversi stili, ciascuno caratterizzato da meccaniche di gameplay uniche grazie alle quali si potranno ottenere ottimi risultati in contesti specifici. Single è lo stile predefinito, il quale prevede l'utilizzo di una sola spada laser il cui moveset è adatto a tutte le situazioni senza particolari specializzazioni. Double-bladed è invece caratterizzato da due lightsaber collegate per formare un'arma unica (come quella di Darth Maul), perfetta per tenere a bada gruppi di nemici. Dual Wield è invece la classica doppia spada laser, una combinazione molto forte ma che richiede una certa abilità da parte del giocatore per dare il meglio. Troviamo poi Crossguard, che è uno stile di combattimento molto lento ma letale, che saprà premiare i giocatori in grado id calcolare con precisione il momento in cui attaccare al fine di non esporsi troppo. A chiudere il cerchio c'è Blaster, che come suggerisce il nome è basata sull'uso di una pistola ed è perfetto per eliminare i bersagli a distanza.

In attesa che il gioco arrivi sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 28 aprile 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una lunga anteprima di Star Wars Jedi Survivor.