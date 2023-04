Star Wars Jedi Survivor sviluppato in tempi record: Respawn racconta l'impresa

Dalle colonne di Bloomberg, il Game Director di Star Wars Jedi Survivor Stig Asmussen spiega come il suo team sia riuscito nell'impresa di sviluppare la nuova avventura sci-fi di Cal Kestis in tempi record.

L'esponente della sussidiaria di Electronic Arts coglie così l'opportunità offertagli dal giornalista Jason Schreier per fornire dei chiarimenti sul lavoro svolto da Respawn per concretizzare la visione creativa di Jedi Survivor. Asmussen spiega che "abbiamo sviluppato Star Wars Jedi Survivor in soli tre anni... anzi, tre anni e mezzo, a essere onesti. Ma non c'è stato nulla di miracoloso, semmai è una testimonianza della bravura del mio team. C'è anche da dire che per noi è stato più facile pianificare lo sviluppo perché abbiamo lavorato su un sequel, piuttosto che su un gioco completamente nuovo".

Al netto del relativo 'vantaggio' rappresentato dallo sviluppo di un sequel, a detta del Game Director di Respawn ci sono stati diversi problemi affrontati dal suo team, su tutti la necessità di ricorrere al lavoro in remoto a causa della pandemia da Coronavirus. Asmussen, a tal proposito, sottolinea come "siamo stati in qualche modo fortunati perché al tempo eravamo ancora all'inizio della produzione, perciò lo smart working ha fatto la parte del leone nello sviluppo di Jedi Survivor. La sfida più grande è stata dover imparare di nuovo a comunicare con il team in remoto, si è trattato in un processo davvero complicato perché alcune sfumature del lavoro possono perdersi e c'è sempre da correggere la rotta".

Anche in ragione delle limitazioni creative imposte dal ricorso (quasi) esclusivo al lavoro in remoto, Asmussen spiega di aver dovuto tagliare alcune funzionalità: "Volevamo essere ambiziosi, ma di certo non volevamo che quell'ambizione potesse essere un ostacolo al raggiungimento dei nostri obiettivi. La nostra filosofia, d'altronde, è chiara. 'Va bene fallire, ma se proprio devi fallire allora fallo velocemente!'".

