Star Wars Jedi Survivor: Modalità Lenta e tutte le altre opzioni di accessibilità

Nel mentre il day one di Star Wars Jedi Survivor è stato rotto ed Electronic Arts si preoccupa per i possibili spoiler che potrebbero circolare in rete, Respawn Entertainment ci fornisce gli ultimi dettagli ufficiali sulla nuova avventura di Cal Kestis, questa volta soffermandosi sulle opzioni di accessibilità dell'action game.

Il tema dell'accessibilità è divenuto sempre più centrale all'interno del medium videoludico, con sempre più compagnie di sviluppo che dedicano parte del proprio lavoro ad opzioni per personalizzare quanto più possibile l'esperienza di gioco. Queste aggiunte si rivolgono spesso a chi soffre di disabilità specifiche, ma talvolta è semplicemente interesse degli sviluppatori rendere il proprio prodotto approcciabile da chiunque, anche dai meno esperti del genere action.

È questo il caso di Star Wars Jedi Survivor, che includerà una Slow Mode per quei giocatori che, per un motivo o per l'altro, dovessero avere dei tempi di reazione troppo lenti per le dinamiche standard di gameplay. Respawn ha inizialmente pensato di inserire la modalità per le sole fasi di combattimento, ma l'ha poi estesa anche per quelle platform e per qualunque sezione di gioco avesse richiesto tempismo e riflessi pronti.

Come afferma il senior director of development Jonas Lundqvist, la Slow Mode "rende parte delle nostre sezioni platform più accessibili, consente diversi tempi di reazione e contribuisce a rendere il gioco generalmente più accessibile a un pubblico più ampio".

Vi ricordiamo che da poche ore è disponibile il preload di Star Wars Jedi Survivor, mentre per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S bisognerà attendere fino al 28 aprile.