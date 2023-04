Star Wars Jedi Survivor: trapelano dettagli su longevità, NG+, modalità su PS5 e Series X

Con data e orario del preload di Star Wars Jedi Survivor, Electronic Arts ci ricorda che il ritorno di Cal Kestis è ormai dietro l'angolo. Nelle ore che ci separano dal debutto del gioco, ecco però trapelare nuove informazioni su diversi aspetti della produzione di Respawn Entertainment.

I dettagli sono emersi tramite un utente Twitter che afferma di essere entrato in possesso di una copia del gioco prima del suo debutto ufficiale. Non abbiamo certezze, ma gli screenshot che corredano i post del giocatore sembrano dare credito a quanto rivelato (l'articolo potrebbe presentare spoiler minori su feature e contenuti di Jedi Survivor).

Gli screenshot, che potete visionare a questo indirizzo, svelano in particolare la longevità della campagna di Star Wars Jedi Survivor. Evitando accuratamente di intraprendere missioni secondarie, l'utente KebbyPlays assicura di aver portato a termine l'avventura nel giro di 25 ore, una cifra che lascia ben sperare in merito alla quantità di contenuti presenti all'interno del gioco.

Sembra inoltre che il New Game Plus sarà disponibile al lancio e permetterà di brandire una spada laser rossa, sfruttare nuovi perk e reinvestire i propri punti abilità all'inizio del secondo viaggio. Per quanto riguarda le versioni console, il titolo gira a 1440p a 60fps in modalità Performance su PS5 e Xbox Series X (nessuna conferma per Series S), stando a quanto emerso.

Nell'attesa di scoprire ormai fra poche ore se questi dettagli troveranno conferme ufficiali, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Jedi Survivor per ulteriori approfondimenti sul titolo di EA.