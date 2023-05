Star Wars Jedi Survivor travolge l'Europa e FIFA 23: è il più venduto di aprile 2023

La nuova avventura di Cal Kestis si sta confermando un grande successo un po' in tutto il mondo. Dopo la conferma che Star Wars Jedi Survivor è stato il gioco più venduto negli USA ad aprile 2023, l'opera targata Electronic Arts e Respawn Entertainment raggiunge lo stesso primato anche in Europa.

Come rivelato dall'analista Christopher Dring di Games Industry, Star Wars Jedi Survivor si è piazzato al primo posto dei giochi più venduti lo scorso aprile sul territorio europeo, e questo nonostante il gioco sia stato pubblicato soltanto il 28 aprile, a ridosso della fine del mese. Pochi giorni sono stati comunque sufficienti per l'apprezzato Action/Adventure ad agguantare il gradino più alto del podio, superando la concorrenza del sempreverde FIFA 23. Di seguito ecco la Top 10 dei giochi più venduti in Europa ad aprile 2023:

Star Wars Jedi Survivor FIFA 23 Dead Island 2 Grand Theft Auto V The Last of Us Parte II Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare II Red Dead Redemption II NBA 2K23 Resident Evil 4 Remake

Rispetto al predecessore, Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Survivor ha avuto un esordio del 6% superiore in termini di vendite, per il 55% relative alla distribuzione digitale mentre il restante 45% legato alle copie fisiche. Il lancio sul mercato ha tuttavia avuto alcune problematiche tecniche, motivo per cui gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per perfezionare sempre di più il gioco: negli scorsi giorni è stata pubblicata la patch 5 di Star Wars Jedi Survivor, che ha apportato ulteriori migliorie al prodotto in tutte le sue versioni.