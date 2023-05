Star Wars Jedi Survivor è primo in UK ma vende meno di Fallen Order

Come previsto, Star Wars Jedi Survivor debutta al primo posto della classifica inglese, ad oggi si tratta del secondo miglior lancio del 2023 in Gran Bretagna, subito dietro a Hogwarts Legacy.

Star Wars Jedi Survivor ha venduto più di Resident Evil 4 Remake quest'anno in Inghilterra, diventando l'ottavo miglior lancio di sempre per un gioco di Star Wars nel Regno Unito. Nonostante questo, le vendite retail nella settimana di debutto sono più basse del 35% rispetto a quelle di Star Wars Jedi Fallen Order (uscito nell'autunno del 2019) c'è da dire però che la classifica non tiene conto delle vendite digitali, un business cresciuto notevolmente in questi anni.

Nonostante le vendite fisiche più basse, Star Wars Jedi Survivor compensa con un prezzo più alto rispetto a quello del suo predecessore, fattore che aiuta a limitare le perdite per il publisher. Str Wars Jedi Survivor ha venduto l'82% delle copie fisiche in versione PS5 e il 18% su Xbox Series X. Dead Island 2 scivola al secondo posto con un calo delle vendite pari al 45% nella seconda settimana, un calo piuttosto contenuto per un gioco AAA su console.

Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Super Mario Odyssey Minecraft Nintendo Switch Edition Minecraft Legends Call of Duty Modern Warfare 2 Resident Evil 4 Remake

FIFA 23 occupa il terzo gradino del podio mentre Mario Kart 8 Deluxe scende al quarto posto. Hogwarts Legacy torna in Top 5 al quinto posto, in Top 10 trovano spazio anche Minecraft Nintendo Switch Edition, Minecraft Legends, Call of Duty Modern Warfare 2 e Resident Evil 4 Remake.