Star Wars Jedi Survivor, tra nuovi e vecchi poteri: Cal non è più un Padawan

Nel forgiare il sistema di combattimento di Star Wars Jedi: Survivor, gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno dovuto far fronte a una grande sfida: conservare i poteri ottenuti da Cal Kestis nel prequel e mantenere al contempo alto il livello di sfida dell'Action RPG.

Un risultato che il design director Jason de Heras e il senior director of production Kasumi Shishido hanno ottenuto lavorando su diversi aspetti della produzione. "Sono trascorsi cinque anni da Fallen Order - hanno spiegato gli autori - e vogliamo essere certi che i giocatori si accorgano dei progressi fatti da Cal. Non è più un Padawan. Quindi quando si torna in azione e si impugna il controller, vogliamo che il gioco risulti accessibile anche al nuovo pubblico - soprattutto grazie al tutorial -, ma anche rendere tutti i vecchi poteri utilizzabili sin dall'inizio".



Nonostante questo, conferma Respawn, vi sarà ampio spazio di potenziamento per il protagonista di Star Wars Jedi: Survivor. "Non è un Cavaliere Jedi, non è Yoda. Non ha ancora imparato a padroneggiare ogni aspetto della Forza, quindi ci sono ancora molte cose che può imparare". Grazie a questo approccio, il team di sviluppo ha trovato un equilibrio che consentirà ai giocatori di percepire un senso di progressione coerente tra Star Wars Jedi: Fallen Order e il suo sequel.



Per tutti i dettagli su poteri e combat system, vi rimandiamo alla nostra nuova prova di Star Wars. Jedi: Survivor.