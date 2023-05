Star Wars Jedi Survivor vende meglio di Fallen Order in UK, e c'è un motivo ben preciso

Arrivano dettagli più precisi in merito ai risultati commerciali di Star Wars Jedi Survivor nel Regno Unito. Se infatti in precedenza è stato rivelato che Star Wars Jedi Survivor ha venduto meno di Fallen Order per quanto riguarda la distribuzione in formato fisico, il discorso cambia allargando gli orizzonti.

Sommando infatti le vendite retail con quelle digitali, emerge come l'ultima fatica di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha visto crescere del 30% i propri risultati rispetto a quanto segnato da Star Wars Jedi Fallen Order, pubblicato originariamente nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Anzi, come specificato dall'analista Christopher Dring di Games Industry, le vendite digitali di Jedi Survivor sono quasi raddoppiate rispetto al predecessore, ammortizzando in questo modo il calo registrato in ambito retail in UK. Si tratta dunque di un altro esempio di come il digitale sia cresciuto sempre di più con il passare degli anni, segnando passi avanti significativi in termini di diffusione.

In attesa di scoprire numeri ancora più dettagliati sulle vendite effettive del gioco a livello globale, ricordiamo inoltre che Star Wars Jedi Survivor è stato il secondo miglior lancio del 2023 in UK finora, dietro soltanto ad Hogwarts Legacy. L'attesa nei confronti della nuova avventura di Cal Kestis era dunque molto sentita e, al netto delle problematiche tecniche emerse (in particolare su PC), critica e pubblico sono rimasti soddisfatti dal lavoro di Respawn.