Star Wars Jedi Survivor è il più venduto ad aprile 2023 negli USA, battuto Dead Island 2

Come rivelato dall'analista Mat Piscatella di Circana, Star Wars Jedi Survivor ha dominato le classifiche di vendita software ad aprile 2023, imponendosi come il gioco più venduto del mese. L'opera Electronic Arts e Respawn Entertainment va meglio di Dead Island 2, altra nuova uscita di spessore degli scorsi 30 giorni.

L'Action/RPG a base di zombi sviluppato da Dambuster Studios non è comunque troppo lontano, piazzandosi in fatti in seconda posizione: le due principali uscite dello scorso mese hanno dunque registrato risultati importanti, ponendosi davanti ad altri giochi di grande successo come Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake e COD Modern Warfare II. Di seguito ecco la Top 10 USA di aprile 2023:

Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 MLB The Show 23 Resident Evil 4 Remake Call of Duty Modern Warfare II Hogwarts Legacy EA Sports PGA Tour Mega Man Battle Network Legacy Collection FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe

Per quanto riguarda invece i titoli più venduti dei primi 4 mesi del 2023, Hogwarts Legacy continua ad occupare il gradino più alto del podio, seguito subito dopo da COD Modern Warfare II e Resident Evil 4 Remake. Star Wars Jedi Survivor si piazza per il momento al quarto posto dei giochi di maggior successo del 2023, davanti a MLB The Show 23.

L'avventura con protagonista Cal Kestis sta dunque registrando risultati molto positivi a livello commerciale, con gli sviluppatori che nel frattempo continuano ad aggiornare ulteriormente l'opera per renderla sempre più efficiente e prestante: la patch 5 di Star Wars Jedi Survivor è disponibile e risolve ulteriori problemi tecnici emersi al lancio.



Lato hardware, intanto, PS5 si conferma in testa per ricavi ad aprile 2023, con Nintendo Switch che vince per numero di console vendute.