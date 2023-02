Star Wars Jedi Survivor, nuovo video: i droidi nemici di Cal Kestis nel focus di Respawn

L'esplorazione del pianeta Koboh di Star Wars Jedi Survivor prosegue con il nuovo video approfondimento di IGN.com dedicato, questa volta, ai nemici da affrontare nella prossima odissea spaziale di Respawn per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova esperienza action adventure da vivere nei panni di Cal Kestis vedrà l'ormai ex Padawan Jedi sfidare un vero e proprio esercito di droidi. A detta di Respawn, ogni tipologia di avversario che dovremo affrontare nel corso della campagna principale di Jedi Survivor obbligherà i giocatori a variare costantemente il proprio approccio ai combattimenti.

Dai relativamente 'innocui' droidi da battaglia B1 ai temibili Droideka, Cal dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per avere la Forza di contrastare questi nemici (scusate la battuta!). Non è un caso, infatti, se il team di Respawn Entertainment abbia più volte sottolineato l'importanza e la complessità del lavoro svolto per innovare il gameplay di Star Wars Jedi Survivor, proprio in funzione dell'impegno richiesto ai giocatori per avere la meglio sui droidi e su ogni altro avversario incrociato dall'ex Padawan Jedi facendo la spola tra i pianeti della galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video, ma prima vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.