Star Wars Jedi Survivor in video: quali sono le novità del combat system?

Se il recente intervento di Respawn ha confermato che Star Wars Jedi Fallen Order avrà mappe più ampie e ricche, l'ultimo focus di IGN.com si concentra invece sul gameplay per descrivere le novità che interesseranno il sistema di combattimento.

Nel filmato, i ragazzi della sussidiaria losangelina di Electronic Arts entrano nel merito degli interventi compiuti per estendere il perimetro ludico del combat system da sperimentare indossando i panni dell'ormai ex Padawan Jedi Cal Kestis.

Le competenze acquisite dal nostro alter-ego fronteggiando le minacce imperiali di jedi Fallen Order gli consentiranno di adottare in battaglia delle posizioni di combattimento ben distinte. In base al proprio stile di gioco prediletto, gli utenti potranno attingere all'esperienza e alla Forza di Cal per adottare stili bilanciati, difensivi e offensivi: la scelta della posizione di combattimento influirà sulla velocità degli attacchi, sulle capacità elusive e sull'agilità di blocco, come pure sul raggio d'azione degli attacchi e sulla reattività dei movimenti. Ogni posizione di combattimento avrà un suo albero di abilità, con potenziamenti da applicare a ciascuna tipologia di arma e attributi da modificare in funzione dei propri gusti ed esigenze.

In conseguenza dell'ultimo rinvio di Star Wars Jedi Survivor, la nuova avventura sci-fi di Cal Kestis si farà attendere fino al 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sui droidi nemici di Star Wars Jedi Survivor.