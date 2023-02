Star Wars Jedi Survivor: in video la skin di Obi-Wan Kenobi, gratis con i preorder

Per stuzzicare tutti gli appassionati di Guerre Stellari, Respawn Entertainment ha appena pubblicato un breve trailer a tema Star Wars Jedi Survivor che mostra in azione una skin ispirata ad un leggendario personaggio della serie cinematografica e non solo.

Il filmato in questione è incentrato sul costume di Obi-Wan Kenobi, il guerriero Jedi che è stato protagonista delle prime due trilogie di Star Wars, di un'omonima serie e di svariati episodi della serie animata The Clone Wars. Come suggerisce lo stesso trailer, il set dedicato al noto eroe della galassia lontana lontana sarà gratuito per tutti coloro i quali effettueranno il preordine di Star Wars Jedi Survivor, a prescindere dall'edizione del titolo Respawn acquistato. Il pacchetto estetico "Sopravvivenza Jedi" ispirato a Obi-Wan Kenobi includerà un costume per Cal Kestis, una skin per il blaster ed una per la spada laser.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor è stato rinviato e arriverà il prossimo 28 aprile 2023 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Avete già dato un'occhiata al nuovo filmato di gameplay di Star Wars Jedi Survivor dedicato interamente alla lightsaber?