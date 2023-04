Star Wars Jedi Survivor vs Fallen Order: tre differenze tra i due giochi

In uscita il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Star Wars Jedi Survivor promette di imporsi come uno dei giochi più caldi della primavera 2023. Le nuove avventure di Cal Kestis puntano a rivelarsi ancora più grandi e ricche rispetto a quanto visto in Star Wars Jedi Fallen Order, e le novità non mancano.

Di seguito, ecco tre aspetti che differenziano i due giochi, tutti a vantaggio del nuovo, atteso capitolo della serie targata Electronic Arts e Respawn Entertainment.



Il Blaster tra le armi: non solo spade laser

Sebbene, ovviamente, la Spada Laser continuerà ad essere l'arma principale a disposizione di Cal, il protagonista questa volta potrà contare su un arsenale più ampio rispetto a quello utilizzato nella precedente avventura. EA ha confermato che il Blaster sarà presente in Star Wars Jedi Survivor, permettendo dunque al giovane Jedi di combattere i soldati dell'Impero anche dalle lunghe distanze. Il sistema di combattimento si prospetta dunque molto più vasto ed articolato, non solo grazie alla presenza del Blaster, ma anche dei diversi stili di lotta che Cal potrà sfoggiare attraverso l'utilizzo di una o più Spade Laser.



Mappe ancora più ampie

Il precedente Jedi Fallen Order aveva fatto un'ottima impressione sui giocatori anche grazie alle sue mappe ampie ed articolate, che lasciavano molto spazio all'esplorazione. Questo specifico aspetto è stato decisamente potenziato nel nuovo capitolo, come ci hanno confermato gli sviluppatori nel nostro speciale su Star Wars Jedi Survivor. Gli scenari di gioco saranno molto più numerosi e di ampia portata, mostrando un level design molto più complesso e con vaste aree aperte da esplorare (pur non trattandosi comunque di un open world). La presenza di gadget come il rampino, inoltre, faciliteranno ancora di più l'esplorazione e garantiranno un approccio alle ambientazioni molto più profondo.



Un Cal Kestis più maturo

Ambientato 5 anni dopo le vicende di Jedi Fallen Order, Jedi Survivor ci metterà nei panni di un Cal Kestis ben diverso rispetto a quello conosciuto nel predecessore. Il ragazzo apparirà molto più cupo e maturo, provato da anni di battaglie contro l'Impero che lo hanno reso più consapevole delle sue capacità. Il personaggio mostrerà dunque una crescita importante che darà maggiore caratterizzazione alla narrativa di questo nuovo episodio.