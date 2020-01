Star Wars Jedi e WWE 2K20 non partono su PC: il 2020 ha svelato un bug di Denuvo!

L'inizio del 2020 ha riservato ai giocatori PC di Star Wars Jedi: Fallen Order e WWE 2K20 qualcosa di davvero insolito. A causa di un bug di Denuvo, il sistema anti-pirateria integrato, sono impossibilitati ad avviare i rispettivi giochi.

In rete si stanno diffondendo sempre di più le segnalazioni di giocatori che, dopo aver lanciato uno dei suddetti titoli, vengono rispediti al desktop da un crash dell'applicazione. A quanto pare, per colpa di uno strano bug Denuvo non è stato in grado di gestire il passaggio dal 31 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, un'insolita situazione che ci riporta alla memoria il Millennium Bug.

A quanto pare, per poter giocare a Star Wars Jedi: Fallen Order e WWE 2K20 è sufficiente spostare la data del sistema al 31 dicembre... una soluzione che potrebbe tornarvi utile in attesa della pubblicazione di una patch correttiva che ci auguriamo avvenga il prima possibile. È molto probabile che Respawn Entertainment e 2K Games siano già al lavoro per risolvere il problema.

Bazzicando in rete è possibile trovare segnalazioni di malfunzionamenti pure per Assassin's Creed Origins, ma sono in numero minore. Per fortuna, altri giochi protetti da Denuvo come Monster Hunter World e Code Vein non sembrano essere afflitti da questa problematica.