Star Wars Knights of the Old Republic: il remake arriverà entro marzo 2022?

Da diversi mesi ormai si rincorrono i rumor che vogliono imminente l'arrivo di un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, apprezzato titolo sviluppato da BioWare e generalmente riconosciuto come uno dei migliori titoli basati sulla licenza di Star Wars.

A dare credito a questa ipotesi ci ha pensato il solito Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e insider videoludico che ha confermato che il progetto esiste ed è in una fase di sviluppo attivo. Secondo le informazioni raccolte tramite le sue fonti, Schreier ha però precisato che il titolo non è realizzato nuovamente da BioWare o da Electronic Arts, bensì da uno studio "che non saremmo mai in grado di indovinare".

Dopo una intricata ricerca di indizi, la community è tuttavia riuscita ad arrivare alla conclusione che probabilmente è Aspyr Media ad aver preso in carico il compito di sviluppare il remake di KOTOR, con la software house che già in passato ha lavorato al franchise di Guerre Stellari.

Embracer Group, holding che possiede Aspyr Media, ha svelato all'interno del suo ultimo report finanziario di avere intenzione di pubblicare un totale di 90 videogiochi da qui a marzo 2022. Tra tutti questi titoli in programma, viene esplicitamente sottolineato che uno sarà una nuova IP sviluppata da Gearbox Software (con Take-Two che si occuperà delle operazioni di publishing), mentre un secondo gioco porterà la firma di Aspyr Media. Che possa dunque trattarsi proprio del rifacimento del ruolistico di BioWare?

Staremo a vedere se ci saranno degli annunci ufficiali nelle prossime settimane, specialmente considerando l'imminente inizio dell'E3 2021. In ogni, è bene ricordare che il progetto non è mai stato annunciato in via ufficiale, e quanto riportato è frutto di rumor e speculaizoni.